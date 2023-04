BenQ stellt für den B2C-Bereich zwei neue 4K-Beamer vor: den W2710I für das Heimkino und den TK860I für Home Entertainment. Bei beiden Modellen ist das Google-zertifizierte Android TV mit vorinstallierter Netflix-App integriert. Zudem sind die Beamer laut BenQ lichtstärker als ihre Vorgänger und bieten tiefere Kontraste.

Der W2710I und der TK860I sind mit der BenQ-eigenen Technologie HDR-Pro ausgestattet, welche die HDR10+/HDR10/HLG-Inhalte mit viel Farbtiefe wiedergibt. Zudem soll HDR-Pro den gesamten Dynamikbereich der Projektoren verbessern: zum einen durch Local Contrast Enhancement; dabei handelt es sich um einen Algorithmus, der jedes Bild in ein Raster unterteilt, die Helligkeit analysiert und das Gamma jedes Bereichs automatisch optimiert, sodass mehr Details in dunklen und hellen Bereichen erhalten bleiben. Zum anderen hilft das dynamische Tone Mapping mit einer Anpassung von Bildkontrast und Helligkeit dabei, Details in dunklen oder schattigen Bereichen sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Überbelichtung heller Bereiche zu verhindern.

Der Tageslicht-Beamer TK860I verfügt über 3.300 ANSI-Lumen sowie HDR10 und kann 98 Prozent des Rec.-709-Farbraums abdecken. Die Funktionen Motion Enhancer und Fast Mode ermöglichen eine flüssige Wiedergabe von Videoinhalten ohne Artefakte oder hohen Input-Lag.

Auch ohne Android TV erhätlich

Mit 2.200 ANSI-Lumen liefert der W2710I durch 95 Prozent DCI-P3-Abdeckung sowie HDR10+ mehr Details und tiefere Kontraste. Der Filmmaker Mode und die 24P-Wiederholrate sollen ein flüssiges Kinofeeling ermöglichen. Im Lieferumfang ist auch ein Kalibrierreport enthalten, der die Messungen ab Werk protokolliert.

Beide Projektoren verfügen über Funktionen wie horizontalen und vertikalen Lens-Shift, 1,3-fachen Zoom sowie 2D-Keystone-Korrektur für eine schnelle Installation. Neben zwei 5-Watt-Lautsprechern liefern die 4K-Beamer alle wichtigen Anschlüsse, wie HDMI E-Arc, um Dolby Atmos wiedergeben zu können. Darüber hinaus erlauben der W2710I und der TK860I die drahtlose Projektion, um Inhalte direkt von persönlichen Mobilgeräten zu übertragen.

Ab Mai 2023 werden die Geräte zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 1.799 Euro brutto im Handel erhältlich sein.

Beide 4K-Beamer sind auch in einer Variante ohne Android TV-Funktion unter den Produktbezeichnungen W2710 und TK860 zum unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 1.699 Euro brutto erhältlich.