Um es zugleich zu Anfang klarzustellen: Die neusten OLED-Displayinnovationen von Samsung Display sind noch in einem Entwicklungsstadium. Die jährlich stattfindende SID Display Konferenz ist das Mekka für Displayingenieure, die stolz einen Einblick in die Zukunft von Displays geben. Samsung Display, ein Tochterunternehmen von Samsung Electronics, zeigt in der begleitenden Ausstellung die jüngsten Fortschritte der Samsung-Entwicklungsabteilung.

Dieses Jahr zeigt Samsung Display auffallend viele OLED-Lösungen. Doch nicht etwa großformatige Digital Signage-Lösungen, sondern selbst entwickelte OLED Displays für Smartphone und Automotive.

Display lässt sich auf das Fünffache seiner vertikalen Länge ausdehnen

Das vielleicht auffälligste Samsung-Produkt auf dem Event ist Rollable Flex, das sich um mehr als das Fünffache vergrößern lässt, von 49 auf 254,4 Millimeter Länge. Während herkömmliche faltbare oder verschiebbare Formfaktoren eine bis zu dreifache Skalierbarkeit bieten, überwindet Rollable Flex solche Beschränkungen, indem das Display auf einer O-förmigen Achse wie eine Schriftrolle auf- und abgerollt werden kann.

Andere OLED-Innovationen sind in beide Richtungen biegbare Displays und OLEDs mit integrierten Fingerabdrucksensoren sowie Sensoren für Blutdruck.