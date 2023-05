Der Collaboration-Experte Displaynote ernennt Eivind Christensen zum Director of Products. In dieser Funktion soll er den Anbieter aus Nordirland mit seinem UC-Fachwissen in den Bereichen Produktinnovation, Design und Entwicklung in eine neue Phase führen. Seine Rolle soll entscheidend zur Erweiterung des Produktportfolios und zur Verbesserung der User Experience betragen.

Eivind Christensen war zuvor 12 Jahre im Produktmanagement bei Cisco Systems tätig. Während dieser Zeit war er an der Einführung der ersten All-in-One Video Collaboration Bar beteiligt. Bei der Entwicklung neuer UC-Lösungen arbeitete er mit Technologiepartnern wie Samsung und LG zusammen. Außerdem verfügt er über einen Bachelor of Engineering und einen MBA in Business Administration von der ENAE Business School.

„Ich freue mich sehr, zu diesem Zeitpunkt zu Displaynote zu kommen“, sagt Eivind Christensen. „Teil des Teams zu sein, das Omni auf den Markt bringt – ein Produkt, das die Konnektivität von Besprechungsräumen revolutionieren wird –, könnte kein besserer Einstieg in die Rolle sein. Ich freue mich darauf, unsere Prioritäten zu definieren, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und neue Wege zum Markt zu finden.“

