Neu auf dem Markt ist das Cannyboard, das von der TQ-Group hergestellt und vom Schwesterunternehmen In2systems vermarktet wird. Entwickelt und produziert wird die Collaboration-Lösung in Deutschland. Dabei handelt es sich um eine 4K 86-Zoll-Touchdisplay-Lösung auf Windows-Basis, die flexible Collaboration-Lösungen bietet. Durch das technologie-offene Konzept lassen sich unter anderem Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet genauso wie webbasierte Anwendungen wie Office 365, Miro, Google Chrome, TV-Streaming oder Youtube nutzen.

Die Inglass-Touchtechnologie erlaubt die Eingabe per Finger oder Stift; mehrere User können gleichzeitig daran arbeiten, mit bis zu 20 Touchpoints. Die Direct-Optical-Bonding-Technologie erlaubt eine verzerrungsfreie Darstellung der Inhalte auf dem Display auch bei unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die Bildübertragung geschieht durch eine Ultraweitwinkelkamera mit 6,3 Megapixeln. Integriert sind zudem Array-Mikrofone und ein 2.1-Soundsystem.

Beim Design wurde darauf geachtet, dass das Cannyboard in verschiedenen Büroumgebungen schick aussieht: Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, die Soundbar ist mit einem Kvadrat-Textil bezogen. Das Display verfügt auch über einen rollbaren Standfuß aus Aluminium, zudem ist das Display schwenkbar.

An Anschlüssen verfügt das Produkt über vier USB-Anschlüsse, HDMI sowie Dualband-Wifi.

Die optional erhältliche Cannyboard-App vereint alle gängigen Collaboration-Anwendungen in einer App. Sämtliche Arbeitsergebnisse werden in Echtzeit in der Cloud – der Serverstandort ist in Deutschland – gespeichert; im Anschluss an jede Session stehen die gesammelten Ergebnisse allen Teilnehmern digital zur Verfügung. Die einzelnen Sessions lassen sich darüber hinaus zeit- und ortsunabhängig über die App vorbereiten, verwalten und bearbeiten.

Die Teilnahme an einem hybriden Cannyboard-Meeting funktioniert ohne Installation am eigenen Endgerät. Ein Scan des vom Cannyboard generierten QR-Codes beziehungsweise Pins reicht aus, um jedes Smartphone, Laptop oder Tablet sich automatisch mit der gewünschten Session zu verbinden.

