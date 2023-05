Auch hier in Asien beobachtet die Digital Signage Branche gespannt die neusten M&A Entwicklungen in Nordamerika und Europa. Creative Realities, einer der größeren Pure-Play Digital Signage Integratoren der USA, kämpft seit einigen Wochen gegen ein feindliches Übernahmeangebot. Der Finanzinvestor Pegasus Capital sucht die Gunst der Stunde von niedrigen Tech-Bewertungen um den mit weniger als 20 MIo USD an der Börse bewerteten Digital Signage Integrator zu übernehmen.

Das Unternehmen hat das erste Angebot und auch die nun nachgebesserte Offerte als zu niedrig abgelehnt. Erst in der letzten Woche bestätigte CRI den Jahresausblick auf 60 Mio USD Umsatz und Rekordprofitabilität. CRI hatte in den letzten Jahren u.a. den Wettbewerber Reflect Media übernommen und seit Jahresbeginn drei neue Großkunden gewinnen können. Für Investoren offensichtlich die richtige Zeit um noch billig einzusteigen. Es bleibt abzuwarten ob CRI und der Investor sich noch auf eine „faire Bewertung“ einigen können. Für rund 20 Mio USD Bewertung wäre CRI ein Schnäppchen.

