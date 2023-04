Starlite Media betreibt zur Zeit ein Retail-Media-Netzwerk von 10.000 Postern und 6.000 digitalen Touchpoints in den 20 wichtigsten Metropolregionen in den Vereinigten Staaten. Ende März vereinbarte Starlite Media eine Retail-Media-Partnerschaft mit dem Smart-City-Plattformanbieter Quantela und Investor Digital Alpha. Dieser wird in den kommenden 3 Jahren mehr als 50 Millonen USD zur Verfügung stellen, um bis zu 5.000 Retail-Media-Screens auszurollen.

Der Digital Signage-Integrator Creative Realities (invidis Ranking) wurde als Design-, Beschaffungs- und Installationsanbieter für die strategische Partnerschaft ausgewählt. Der Auftrag umfasst eine Ramp-up Phase im Wert von 2 Mio. USD sowie einen Rahmenvertrag von etwa 50 Mio. USD. CRI verfügt über eine moderne Digital Signage-Plattform und eine eigene Adserving-Lösung.