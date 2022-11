Der Digital Signage-Markt in den USA und Kanada ist der größte Markt der westlichen Welt und wird wahrscheinlich nur noch von China übertroffen. Da China jedoch bis auf wenige Ausnahmen von lokalen Softwareanbietern und Integratoren dominiert wird, gelten die USA/Kanada als der führende Markt. Nicht so sehr, was ausgefeilte Konzepte angeht, sondern eher aufgrund der schieren Größe und des Volumens der eingesetzten Displays, Player und Lizenzen.

invidis und Content-Partner Sixteen-Nine haben den nordamerikanischen Markt zum ersten Mal analysiert und dabei Umsätze, aktive Lizenzen und Verkäufe von visuellen Lösungen verfolgt.

Der Market Compass im invidis Jahrbuch Für weitere wichtige Marktteilnehmer in Nordamerika laden Sie sich das invidis Jahrbuch 2022 herunter. Des Weiteren finden Sie dort den Market Compass für alle wichtigen EMEA-Märkte und für Nordamerika. Zudem verrät der Market Kompass EMEA die Top Digital Signage-Player für den gesamten europäischen Raum. Sie finden das Jahrbuch in unserer Downloadsektion.

Im Gegensatz zur EMEA-Region spielen weltweit etablierte ProAV-Integratoren eine wichtige Rolle auf dem nordamerikanischen Digital Signage-Markt. Prominenteste Vertreter sind die beiden milliardenschweren Integratoren AVI-SPL und Diversified. Der drittgrößte ProAV-Integrator – laut SCN-Magazin – mit nur einem Drittel des Umsatzes ist Kinly mit Sitz in Europa.

Die Marktführer

Wenn man sich auf den Digital Signage-Markt konzentriert, sieht die Rangliste anders aus. Der größte Anbieter von Digital Signage-Lösungen in Nordamerika ist Diversified, das sowohl Vorzeigeprojekte als auch große Rollouts entwickelt. Der zweitgrößte Player – und im Gegensatz zu Diversified ein reiner Digital Signage-Anbieter – ist Stratacache mit Sitz in Dayton, Ohio.

Außerhalb Nordamerikas ist Stratacache vor allem für sein Angebot unter der Marke Scala bekannt. Stratacache ist der führende QSR Digital Signage-Anbieter in Nordamerika, der Drive-Through- und Restaurant-Digital-Signage-Lösungen für McDonald’s, RBI (Burger King, Tim Hortons) und andere anbietet.

Die Top3-Digital Signage-Unternehmen in Nordamerika Diversified Stratacache (inkl. Scala) Poppulo (inkl. FWI)

Four Winds Interactive ist ein Anbieter von digitalen Arbeitsplatzlösungen, der eine breite Palette von Digital Signage- und mobilen Lösungen für Unternehmen zur Kommunikation mit Mitarbeitern und Besuchern anbietet. Mitten in der Pandemie – im März 2021 – fusionierten Four Winds Interactive und das irische Unternehmen Poppulo, um einen globalen Anbieter von Mitarbeiterkommunikation für die neue, hybride Arbeitswelt zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen betreut 6.000 B2B-Kunden in 80 Ländern.

In der Vergangenheit konzentrierte sich FWI auf Digital Signage, Wegweiser und interaktive Kioskanwendungen, während Poppulo online- und mobilbasierte interne Kommunikationssoftware anbot.

Wichtige Akteure

Weitere große Anbieter von Digital Signage-Lösungen in Nordamerika mit einem Software-Hintergrund sind Appspace – mit ähnlichem Fokus auf Arbeitsbereiche wie FWI –, Broadsign, der weltweit führende Anbieter von DooH, Korbyt (früher RMG) und Mvix. Führende Digital Signage-Anbieter mit einem Integrator-Hintergrund sind AVI-SPL (führender ProAV-Integrator, der sich zunehmend auch auf Digital Signage konzentriert), Mood Media (Marktführer im Bereich Instore Music, aber auch Digital Signage, Duft und Mobile), Creative Realities (CRI übernahm Reflect im November 2021) und Uniguest (Hospitality Signage).

Als Hardware-Hersteller sollte Brightsign nicht Teil unseres Marktkompasses sein, aber das in Kalifornien ansässige Unternehmen unter der Leitung von Jeff Hastings ist für die DS-Branche viel mehr als nur ein Anbieter von Mediaplayern. Brightsign bietet ein sehr beliebtes kommerzielles Betriebssystem auf seinen lila Boxen an.

Aufstrebende Stars

In den vergangenen 24 Monaten haben fünf Anbieter von Digital Signage-Lösungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zwei softwareorientierte Unternehmen, Spectrio und Raydiant, rollen den nordamerikanischen Digital Signage-Markt mit zahlreichen Übernahmen auf. Sowohl das in Tampa ansässige Spectrio als auch das in San Francisco ansässige Raydiant verfolgen eine ähnliche Strategie des Longtail-Geschäftsmodells. Atmosphere ist ein weiterer aufstrebender Stern im Bereich Digital Signage, der einen werbebasierten Streaming-Dienst mit mehr als 60 Kanälen für Bars und andere Orte anbietet, der derzeit an mehr als 25.000 Standorten läuft. Die Content[1]Streams bieten eine Alternative zum Live-Sportfernsehen und funktionieren auch ohne Ton.

AVI-SPL und Brightsign gelten ebenfalls als aufstrebende Unternehmen, da sie die Branche mit neuen Lösungen (globales DS-Angebot, robustes Betriebssystem und Mediaplayer) rasch umgestalten, obwohl beide bereits etablierte Branchenakteure sind.

Generalisten

Während Digital Signage-Pure-Player die Branche in Bezug auf Innovationen vorantreiben, spielen viele Generalisten eine wichtige Rolle, indem sie Digital Signage oder ergänzende Lösungen anbieten, die mit führenden Geschäftsprozessplattformen verbunden sind. Oracle, Salesforce und Adobe sind alle weltweit führend und bieten mit ihren jeweiligen Plattformen Dienstleistungen für die meisten Fortune-500-Unternehmen an, ähnlich wie die digitalen Geschäftsbereiche der professionellen Dienstleistungsanbieter Accenture und Deloitte.

Keiner der Generalisten ist ein Digital Signage-Spezialist, aber sie sind vertrauenswürdige Namen, die Dutzende von digitalen Lösungen einschließlich Digital Signage anbieten.