Ströer veröffentlicht den Trend-Atlas „Crossroads Evolution 2023“. Darin entschlüsselt der Außenwerber die wichtigsten Trends des Jahres für die Medien- und Kommunikationsbranche. Unter anderem legt Ströer dar, wo Weichenstellungen für die Branche entstehen und wo es Umstiegsmöglichkeiten gibt. Die Grundlage bilden die Trends, die Ströer in der Crossroads-Analyse 2021 ermittelte – ergänzt um neue Trends aus dem Gartner Hype Cycle for Digital Marketing 2022 und dem Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies.

Der Crossroads-Atlas beschäftigt sich mit für die Branche relevanten 19 Mikrotrends. Die Mikrotrends ordnen sich fünf Makrotrends unter, die wiederum von den Megatrends Nachhaltigkeit, neuer Resilienz sowie Ethik und Vertrauen umkreist werden. Ströer gibt anhand eines Drei-Stufen-Modells eine Handlungsempfehlung: von Beobachten über Evaluieren bis Agieren.

„Vor zwei Jahren haben wir mit Crossroads 2021 eine Analyse der Technologietrends in der Medien- und Kommunikationsbranche im Lichte der Corona-Krise gewagt. Nun haben wir den Corona-Schock überwunden. Der Blickwinkel auf den Crossroads Trend-Atlas muss daher heute ein anderer sein – frei von den Gegebenheiten einer Pandemie, aber geformt von den Geschehnissen unserer Zeit“, sagt Christian von den Brincken, Geschäftsführer Corporate Strategy & Innovation bei Ströer.

Im Trend-Atlas enthalten ist auch die Studie „Der Mensch im Fortschritt“: Gemeinsam mit dem Rheingold-Institut analysiert Ströer 15 der Mikrotrends weiter, um tieferliegende psychologische Kern-Bedingungen und Trigger zu identifizieren. Den Trend-Atlas gibt es zum Download auf der Ströer-Seite.

