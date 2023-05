Aopen hat die Markteinführung seinen neuen Mini-PCs DE3650-C bekanntgegeben. Er eignet sich für industrielle und kommerzielle Applikationen, darunter Digital Signage-Anwendungen und Kiosksysteme.

Der DE3650-C wird von einem Intel Celeron-Prozessor angetrieben. Dank des Aluminiumgehäuses kann er in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub und Vibrationen häufig vorkommen. Sein lüfterloses Design ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb. Das Device kann in Umgebungen zwischen -20 und +45 Grad Celsius betrieben werden.

Der DE3650-C ist mit mehreren Anschlüssen ausgestattet, darunter HDMI, Com-Port, DP, USB 3.0 und Gigabit-Ethernet, die eine Integration mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten und Geräten ermöglichen. Es bietet außerdem die Möglichkeit, drahtlose Konnektivität über Wifi und Bluetooth hinzuzufügen, sodass Benutzer eine Verbindung zu Netzwerken und Geräten ohne Kabel herstellen können. Die Abmessungen betragen 166 mal 35 mal 110 Millimeter.

