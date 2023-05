Infocomm Asia findet in dieser Woche in Bangkok zum dritten Mal statt, erstmals als AV- und Digital Signage Messe für den gesamten asiatischen Raum, mit Ausnahme von China und Indien. Auch invidis war mit dem weltweit bewährten Digital Signage Summit-Konzept im Rahmenprogramm mit dabei. Digital Signage-Experten und Endkunden aus China, Hongkong, Vietnam, Singapur, Indonesien und natürlich Thailand trafen sich zur DSS Asia 2023.

Asiens Digital Signage-Elite zu Gast bei invidis

Zur ersten DSS Konferenz in Asien hatte invidis führende überregionale Digital Signage-Integratoren eingeladen. Mit dabei waren Pierre-Louis Raison, APAC Director von M-Cube mit Sitz in Hongkong, Ahmed Balfaqih, CEO von Click Grafix aus Singapore, Sebastian Svensson, Managing Director von Giant Pumpkin aus Thailand und Ernest Wang, CEO von Terra Nova (Asia) aus Shanghai.

Die vier führenden Digital Signage-Integratoren diskutierten in verschiedenen Panels über die wieder stark zurückkommende Nachfrage an Digital Signage-Projekten. Besonders gefragt sind bei Kunden Integratoren mit gutem Ansehen, bekannter und bewährter Software-Plattform sowie mit grenzüberschreitendem Service. Viele Digital Signage-Integratoren haben die Pandemie nicht überstanden, sodass Erfahrung und Größe wichtiger denn je bei der Auswahl der Anbieter ist.

Dringender Austauschbedarf

Viele Digital Signage-Projekte in den ASEAN-Staaten und China sind wegen der Pandemie schon jenseits der üblichen Nutzungsdauer. Somit erwartet die Branche eine Sonderkonjunktur im laufenden und kommenden Kalenderjahr. Auch basierend auf dem Nachholbedarf soll die Nachfrage nach Digital Signage 2023 wieder mindestens das Vorkrisenniveau erreichen.

Insbesondere in China herrscht ein Überangebot an LED. Der größte LED-Markt der Welt schwächelt immer noch, einige Schätzungen gehen von bis zu 40 Prozent überhöhten LED-Produktion in 2023 aus. Es bleibt abzuwarten, ob das Überangebot am internationalen Markt Käufer findet, der Druck auf die Preise ist aber bereits gewaltig.

Das Potenzial ist gewaltig

Allein in China ist das Potenzial für Digital Signage in Banken riesig. Geschätzt eine halbe Million Bankfilialen werden in China betrieben. Die großen vier Bankkonzerne des Landes sind Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, and Bank of China. Davon betreibt Marktführer ICBC fast 50.000 Filialen. Digital Signage-Bankenspezialist Ernest Wang von Terra Nova erläuterte, wie wichtig IT-Security und On-Premise für Digital Signage-Lösungen in China ist.

Der IT-Integrator Terra Nova ist mit Telelogos der Digital Signage Marktführer für Banken in China und Umgebung geworden. „Der Vorteil von Telelogos sind die jahrzehntelangen IT- und Device Management Wurzeln der französischen Business Critical Lösung. Das überzeugt Bankenaufsichtsbehörden, den IT-Security ist im Bankenwesen unerlässlich.“

Content, Konzepte und Kreation

Sehr interessant war die Paneldiskussion mit Sebastian Svensson, Managing Director vom Digital Signage Integrator Giant Pumpkin in Thailand. Das Visual Art Partnerunternehmen setzt nicht nur auf die schwedische Software sondern betreibt auch ein vergleichbares Geschäftsmodell. Das Konzept und Customer Journey Design steht im Vordergrund, die Technik ist dann Mittel zum Zweck.

So entwickeln die Digital Signage Spezialisten aus Bangkok Experience-Konzepte, Content und technische Planung für Apple Reseller, KFC und andere QSR-Ketten in der Region. Äußerst erfolgreich versteht man bei Giant Pumpkin europäisch-geprägte Konzepte, eine schwedische Software für lokale Bedürfnisse anzupassen. Fullservice Integratoren mit Agenturkompetenz – wie das 15-köpfige Team aus Bangkok – sind in Asien immer noch sehr selten

Interaktion mit Touch, Sensoren und Gesten

Die beliebteste Form der Interaktion sind seit der Pandemie QR-Codes. Da unterscheidet sich Asien nur wenig von Europa und Nordamerika. Trotzdem ist das Potential für richtige Interaktion rund um Digital Signage Touchpoints eine Erfolgsgeschichte. So diskutierten Nexmosphere Mitgründer Ivo Wouters, Claude Sabourine vom AV-Distributor Schot aus Hongkong und Sutat Wichaikhammas, CEO vom thailändischen Integrator Athens Communication über die Akzeptanz und neuste Interaktionskonzepte in Asien.

Ob Lift & Learn oder Gestensteuerung durchs Fenster – neben der direkten Interaktion sind Daten das wichtigste. Hier können Retailer und Netzwerkbetreiber noch viel lernen. Nutzungs- und Datenanalysen von interaktiven Digital Signage Touchpoints müssen bidirektional ausgewertet werden um wirklichen Mehrwert zu bieten. Dabei gilt auch in Asien – Datenschutz muss eingehalten werden und kulturelle Bedenken insbesondere in muslimisch-geprägten Ländern wie Indonesien und Malaysia berücksichtigt werden.

Green Signage und Remote Management

Natürlich durften auch die wichtigsten europäischen Themen auf der DSS Asia nicht fehlen. Green Signage und dabei insbesondere die Reduzierung des Stromverbrauchs und CO2 Abdrucks sind auch in der APAC-Region ein Thema. So Franck Racape von PPDS und Florian Bogeschdorfer von 99Sensors im Device Management und Green Signage Panel. Device Management steckt in Asien noch in den Anfängen, da Mitarbeiter im Verhältnis zu Europa und Nordamerika günstig sind. Fällt ein Display auf übernimmt einfach ein Mitarbeiter die Rolle des Queuing Systems. Und auch bei McDonalds, KFC & Co sucht man Order Terminal bisher vergeblich.

Aber der Markt professionalisiert sich und entwickelt sich stetig weiter. Gute Aussichten für professionelle Device Management Lösungen.

