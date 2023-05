SSP1, die programmatische Plattform der One Tech Group, bindet drei neue DooH-Netzwerke an: Digitalsaal, Media und Brandlogistics.net. Die Anbieter betreiben ihre Screens in ganz Deutschland verteilt, sowohl an Straßenstandorten als auch in Retail-Umgebungen. Auch Instore-Screens sind dabei.

Roadside und Retail Media

Der Essener Publisher Digitalsaal betreibt Roadside-LED-Boards in Essen, Berlin und Oberhausen. Der DooH-Anbieter Media hat rund 60 LED-Boards an mehr als 50 Standorten im Portfolio. Diese befinden sich vor Rewe-, Obi- und Edeka-Märkten sowie vor Tankstellen. Brandlogistics.net ist Anbieter von Retail Media in Filialen von Spar Express und DB Service Stores. Die insgesamt 30 Standorte befinden sich in großen Bahnhöfen wie dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main oder in Düsseldorf.

Die One Tech Group will ihr Programmatic-Angebot sukzessiv ausweiten. Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group, sagt: Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot einen wichtigen Beitrag leisten können, Programmatic DooH als Werbekanal zu immer größerer Bedeutung zu verhelfen.“ Nach Erfahrungen der One Tech Group steigt auch das Interesse der Werbetreibenden an programmatischer Buchung zunehmend an.

