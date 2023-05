Im Rahmen der Kooperation setzt DigitAll Advertimas Smart-Targeting-Technologie in DooH-Netzwerken des Schwesterunternehmens Hypermedia in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Hypermedia ist der führende DooH-Netzwerkbetreiber mit eigenen Netzen in Einkaufszentren, im Einzelhandel u.a. Carrefour und in den Bahnhöfen der Dubai Metro.

Im Praxistest siegte Advertima

Advertima Smart Signage kombiniert Hardware (Edge Computer und 3D-Sensoren), AI-gestützte Software, die kompatibel zu allen Digital Signage CMS ist, sowie 24/7-Datenanalyse-Dienstleistungen, um Publikumsdaten in Echtzeit zu liefern. Die Technologie wurde in den vergangenen Monaten an verschiedenen Standorten der Dubai Metro und Dubai Malls getestet.

Laut Advertima, konnte sich die eigene Lösung im DigitAll-Shootout durchsetzen. Sie war am besten in der Lage, an diesen stark frequentierten Standorten die Komplexität und Diversität eines realen Publikums zu verarbeiten und lieferte bei den Hauptparametern eine genauere Performance als jede andere Alternative auf dem Markt.

Rollout bis 2024

Der Roll-Out begann im 1. Quartal 2023 und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. DigitAll und Hypermedia installieren Advertima Sensoren in alle 53 Stationen der Dubai Metro, über 200 Hypermärkten (u.a. Carrefour) und mehr als 40 Einkaufszentren ein.

Ziel der strategischen Partnerschaft von Advertima und Digitall soll die Weiterentwicklung von klassischem Digital-Out-of-Home und Instore-Retail-Media zu datengesteuerten Medienkanälen, um die Wirksamkeit der Kampagnen zu maximieren und den ROAS (Return on Ad-Spend) der Werbetreibenden zu verbessern.

Smart Targeting in Echzeit für Programmatic DooH

Die Smart-Targeting-Funktion von Advertima ermöglicht laut dem St. Gallener Anbieter ein segmentiertes Echtzeit-Targeting. Dabei können die Merkmale (Alter, Geschlecht, Gruppenzusammensetzung) und das Verhalten des Publikums präzise ermittelt und automatisch relevante Inhalte an die gewünschte Zielgruppe vor den DooH und Retail Media Screens ausgespielt werden.

Auch für Programmatic DooH liefert die Technologie von Advertima zum ersten Mal Echtzeit-Publikumsdaten für den automatisierten Verkauf von Medieninventar und Reporting. Zusätzlich liefern die Messfunktionen Echtzeitdaten zu Kundenfrequenz, Impressionen und qualifizierte Views sowie Viewtime, um die Werbeperformance zu analysieren und den ROAS zu verbessern.

