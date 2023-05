Goldbach Austria hat sein Programmatic-DooH-Netzwerk erweitert. An dieses sind ab sofort die Schaufenster-Screens von Infracom360 in den Einkaufsstraßen Wiens angeschlossen. Die Screens befinden sich in Premiumlagen wie am Lugeck, der Inneren Mariahilferstraße, der Porzellangasse, Praterstraße, am Spittelberg und einigen mehr. Das Netz soll auch noch weiter ausgebaut werden.

„Unsere hochwertigen digitalen Werbeflächen in moderne programmatische DooH-Umgebung einzubinden, ist uns von Start weg ein wichtiges Anliegen. Mit Goldbach Austria haben wir einerseits einen profunden Partner bei dieser Einbindung an unserer Seite und schätzen andererseits auch das große Netzwerk von Goldbach Austria als Basis für erfolgreiche Programmatic-DooH-Kampagnen. Mit unserem stetig wachsenden Netzwerk aus digitalen Premium-Werbeflächen und der flexiblen programmatischen Bespielung via Programmatic DOOH schaffen wir gemeinsam noch mehr aufmerksamkeitsstarke Kontaktpunkte für attraktive Werbebotschaften“, erklärt Andreas Stolar, Geschäftsführer von Infracom Interactive, einer Gesellschaft der Infracom360-Gruppe.

Mehr als 7.000 Goldbach-Screens programmatisch

Über die Screens von Infracom Interactive können insgesamt bis zu 2,714 Millionen Werbemittelkontakte pro Woche erzielt werden. Die hoch- und querformatigen Bildschirme mit bis zu 5,25 Quadratmeter Fläche werden in den City-Channel von Goldbach Austria integriert.

Neben den klassischen Targeting-Möglichkeiten, wie Ort und Uhrzeit, kann die Kampagneneffizienz mit First Party, Second Party oder Third Party Data nochmals erhöht werden. Die Ausstrahlung der 10-sekündigen Spots erfolgt im 600-Sekunden-Loop.

„Wir freuen uns sehr, dass unser programmatisches DOOH-Netzwerk ein Stück weiter gewachsen ist und wir die hochwertigen Werbeflächen von Infracom360 im urbanen Raum vermarkten dürfen“, erklärt Christopher Miesbauer, Head of Digital out of Home Sales bei Goldbach Austria. Das Programmatic-Portfolio von Goldbach umfasst aktuell 7.916 Screens an 762 Standorten in ganz Österreich. Zuletzt wurden Screens von Portfoliopartnern wie View Elevator, Monitorwerbung, der Österreichischen Post sowie der Mediamärkte integriert.

