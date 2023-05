Anfang November fielen uns am Airport Bangkok Suvarnabhumi bereits die neuen FIDS-Displays hinter der Passkontrolle im Abflugbereich auf. Wunderschöne Displays mit mattem Glas, die sauber integriert sind. Offensichtlich der Beginn eines FIDS-Updates für eines der größten Luftverkehr-Drehkreuze in Asien. Die Displays waren noch mit Testbetrieb-Stickern markiert. Wie stellten uns darauf ein, die Screens beim nächsten Besuch erleben zu können.

Pustekuchen – mehr als sechs Monate später läuft das Digital Signage-System immer noch nicht. Dieselben Zettel hängen noch auf den Displays, mit Ausnahme von zweien, deren Zettel wohl abgefallen sind. Sonst zeigt ein Vergleich der beiden Fotos, das wohl dieselben Zettel an derselben Stelle hängen.

So gründlich „testet“ man wohl am Airport BKK. Es ist aber anzunehmen, dass den Screens in BKK das Schicksal der FIDS-Systeme am Flughafen BER erspart bleibt. Dort war wegen Bauverzögerungen bereits die Garantie abgelaufen und die Screens mussten ersetzt werden, bevor der Flughafen überhaupt eröffnet wurde.