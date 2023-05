Viewsonic bringt eine neue Monitor-Reihe auf den Markt, die speziell für Hobby-Gamer entwickelt ist. Die drei Omni-VX28-Modelle sollen aber auch für das Arbeiten am PC die passenden Features liefern. „Mit dieser Produktlinie können die Nutzer Gaming-Erlebnisse genießen und gleichzeitig den Komfort und die Produktivität während ihres Arbeitstages aufrechterhalten“, sagt Timo Winkler, Head of B2B/B2C bei Viewsonic.

Die Monitore verfügen über ein IPS-Panel und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hertz. Die Wiedergabe von Bewegtbildern wird durch AMD- und VESA-zertifizierte Anti-Tearing- und Anti-Blur-Technologien unterstützt. Eine Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden soll nahtlose Übergänge gewährleisten. Die Bildschirme haben einen Blaulichtfilter und eine Flickerfree-Technologie, welche die Ermüdung der Augen bei langer Nutzung minimieren soll.

Die VX28-Serie ist in Größen von 24 Zoll bis 27 Zoll erhältlich und verfügt über eine Auswahl an FHD- oder QHD-Displays. Die Displays lassen sich in der Höhe verstellen, nach hinten oder vorne neigen, schwenken oder vertikal drehen. Das Modell VX2428 in 24 Zoll ist ab sofort für 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer verfügbar. Für 209 Euro ist der VX2428J erhältlich, ebenfalls in 24 Zoll. Das 27-Zoll-große Modell VX2728J ist für 239 Euro zu haben.

Anzeige