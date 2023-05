Der 30-Prozent-Club ist prominent besetzt – neben Ströer überschreitet nun auch JC Decaux die 30-Prozent-DooH-Umsatzgrenze. Bereits 31,2 Prozent aller Umsätze wurden im ersten Quartal 2023 mit DooH-Kampagnen erzielt. Im Vergleichsquartal 2022 lag der DooH-Anteil noch bei 29,1 Prozent. Für Broadline-Out-of-Home Anbieter ein Meilenstein, dem hunderttausende von klassischen Postern und CLP-Flächen entgegenstehen.

Der JC-Decaux-Konzernumsatz in Q1 2023 wuchs um +5,6 Prozent und erreichte 721,3 Mio. Euro, unter anderem angetrieben durch DooH und der Rückkehr des chinesischen Werbemarkts ab März. Das organische Umsatzwachstum in Q1 2023 erreichte +8,2 Prozent außerhalb Chinas und -14,0 Prozent in China. Die JC-Decaux-Ländergesellschaften profitieren auch von der „anhaltend starken Dynamik des programmatischen Werbeverkaufsökosystems durch die Viooh-SSP und die Displayce-DSP.“

Für das laufende zweite Quartal erwartet JC Decaux ein „organisches Umsatzwachstum von rund +9 Prozent, das vor allem auf ein starkes digitales Wachstum und eine allmähliche Erholung in China zurückzuführen ist, während die Werbeumsätze in den meisten Regionen solide bleiben.“

Anzeige