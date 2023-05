Die größte Forced-Perspective-Kampagne, die bisher in einem Markt lief, kommt aus dem Hause Maybelline New York. Für ihr neuestes Beauty-Produkt, die Surreal Falsies Mascara, kreierte die Marke einen DooH-Werbespot mit 3D-Effekt. In Großbritannien lief er bis vor kurzem an mehr als 280 Standorten auf kleinen und großen Screens.

Die Kampagne ist auf die Generation Z getrimmt: Ein digitaler Avatar namens May taucht mit der Mascara in der Hand auf dem Screen auf. Der Spot läuft in einer 10- und einer 20-Sekunden-Version. Jede DooH-Anlage wurde im Hinblick auf ihren Betrachtungswinkel ausgewählt, damit May ihre Hand durch den Screen zu reichen scheint.

Die Planung und die kreative Umsetzung übernahmen die Agenturen Kinetic, DOOH.com und Essencemediacom-X. Die Kampagne lief vom 17. April bis zum 7. Mai auf Screens von JC Decaux, Clear Channel, Ocean Outdoor and Open Media. Gemeinsam mit Fernseh- und Online-Ausspielungen sollte die DooH-Inszenierung die Surreal Falsies Mascara einem möglichst breitem Publikum vorstellen.

Für die Marketing-Direktorin von Maybelline UKI, Delphine Consigny, war Forced-Perspective-DooH die natürliche Lösung für die Kampagne im surreales Metaverse-Stil. Andrew Newman, CEO von DOOH.com, bezeichnet die Aktion als kolossale Leistung, welche die kommerziellen Prinzipien der Reichweite umsetzt.

„Diese Kampagne ist die erste ihrer Art, mit monatelanger Planung und Detailarbeit, um sicherzustellen, dass Mays Avatar auf 3D-DooH-Bildschirmen in großem Umfang zum Leben erweckt wird. Es ist wunderbar zu sehen, dass Beauty-Marken wie Maybelline sich den Weg in diesen Bereich bahnen und die kreativen Möglichkeiten, die OoH bietet, voll ausschöpfen“, sagt Artemis Christodoulou, Account Manager bei Kinetic.

