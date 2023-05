Die Agenturgruppe Mediaplus, die 2021 den Etat der Bundesregierung gewann, erweitert ihre Geschäftsführung: Zum 1. Juli kommt Marina Sperling als Managing Director der Münchner Mediaplus Media 1. Die 43-Jährige berichtet an Oliver Hey, Managing Partner Mediaplus, an dessen Seite sie das Media-1-Team aus 80 Mitarbeitern leiten wird. Mit Marina Sperling in der Geschäftsführung will Mediaplus die Internationalisierung und das Neukundengeschäft vorantreiben. Außerdem soll sie die internen Strukturen und Abläufe von Media 1 optimieren.

„Marina verfügt über das perfekte Mind- und Skillset für Mediaplus: Markenverständnis, Unternehmergeist und viel Empathie. Die Chemie zwischen uns stimmt“, sagt Oliver Hey. Zuvor war sie 14 Jahre lang bei Havas Media Germany in Frankfurt. Zuletzt hatte sie als Managing Partner Kunden aus Segmenten wie Pharma, Automobil & Luxusfashion betreut. Weitere berufliche Stationen waren Mediacom und Zenith Optimedia, wo die studierte Betriebswirtin ihre Karriere in der Mediaplanung begann.

Für den Wechsel von Network-Seite zum partnergeführten Independent hat Marina Sperling sich bewusst entschieden: „Das bietet sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten abseits ausgetretener Pfade – auch in der Beratung der Kunden. Mediaplus kenne ich gut als Challenger aus zahlreichen Pitches. Während meiner kontinuierlichen Beobachtung des Marktes war ich schon immer von den sehr innovativen Ideen beeindruckt.“

Anzeige