Während in Europa und Nordamerika transparentes LED noch immer ein schwieriger Use Case ist, sieht man in Asien beeindruckende Anwendungen. In der Joy City Shoppingmall in der zentral-chinesischen Millionenstadt Xi’an gehen die Besucher erstmal durch einen gigantischen LED-bespielten Glasvorbau. Dieser besteht aus maßgefertigten transparenten LED-Kabinetten des chinesischen Herstellers Nexnovo. Das Bauwerk, das so groß ist wie 16 Fußballfelder, plante die Firma Arquitectonica aus den USA.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Glasvorbau hat eine unregelmäßige, rautenförmige Struktur. Dave Haynes von invidis-Partner Sixteen-Nine, der zuerst über das Projekt berichtete, vergleicht die Form mit der Arbeit des Architekten Frank Gehry. Nexnovo verwendete insgesamt 410 Paneele in 33 verschiedenen Größen aus seiner NE-Serie mit 40 Millimeter Pixelpitch. Das ergibt eine Fläche von 831 Quadratmetern. In einem Video, das Nexnovo veröffentlichte, sieht man, wie bei Dämmerung eine Lichtershow auf der Glasfassade startet. Der Content ist auf die verschiedenen diamantförmigen Ebenen abgestimmt.

Die Joy City Shoppingmall wurde vor circa zwei Jahren errichtet. Sie befindet sich im Qujiang New District, das ursprünglich als Touristenviertel gebaut wurde, weshalb es hier viele Shoppingattraktionen und Hotels gibt.

Anzeige