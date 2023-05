Der deutsche Werbemarkt 2023 schwächelt bisher, doch es gibt eine Ausnahme: Laut einer Mitteilung von Planus Media konnte OoH in den Nielsen-Bruttowerbedaten 2023 ein Plus machen – im Gegensatz zu allen anderen wichtigen Werbeformen. Bei TV waren es -9,8 Prozent, bei Online -6,7 Prozent, Radio lag bei -1,7 Prozent und Print bei -0,6 Prozent. Neben der Außenwerbung, die +6,6 Prozent aufwiese, konnte nur Kino ein Plus von 65,1 Prozent aufweisen. Allerdings hat das Kino nur einen Marktanteil von 0,3 Prozent am Werbemarkt.

Laut Horizont war vor allem der März extrem stark für OoH: Die Sparte legte im Vorjahresvergleich um 13,3 Prozent zu.

Dass der deutsche Außenwerbemarkt auch dank DooH in diesem Jahr stark bleibt, konnte man an den Umsatzzahlen und -Prognosen der deutschen Außenwerber sehen. Ströer startete das Jahr mit zweistelligen Zusatzzahlen im DooH-Bereich.

