Seit 2008 ist Toni Viñals in der Digital Signage-Branche aktiv. Zuerst als Integrator Netipbox, seit 2014 mit einer ersten Android-basierten Software und seit 2019 mit Nsign.tv als eigenständiger CMS-Anbieter. Mit 50 Mitarbeitern in Spanien und Lateinamerika legte Nsign.tv 2022 eine beeindruckende Entwicklung hin. Die installierte Basis konnte man auf 25.000 aktive Lizenzen verdoppeln, im aktuellen Jahr erwarten CEO und Mitgründer Toni Viñals sowie Geschäftsführer Albert Baranera eine weitere Verdopplung. „Unsere Post-Covid-Strategie ist aufgegangen: Nsign.tv ermöglicht es Integratoren mit eigener Software, einfach auf ein modernes und hochskalierbares Cloud-CMS zu wechseln.“

Der Erfolg von Nsign.tv liegt in einem interessanten Geschäftsmodell: Die Spanier fokussieren sich auf Integratoren mit eigenem CMS oder Drittanbieter, deren Software nicht mehr der modernsten Architektur entspricht und mangels ausreichender installierter Basis oder Ressourcen auch nicht neuentwickelt werden kann. „Als früherer Integrator kennen wir die Painpoints und haben unsere CMS-Plattform und unser Serviceangebot darauf aufgebaut“, sagt Albert Baranera. So bleibe Nsign.tv dem Channel treu. Außerhalb von Spanien wird Nsign.tv ausschließlich über Integratoren vertrieben.

Neben erfahrenen Digital Signage-Integratoren zählen auch IT-Systemhäuser zum Partner-Ökosystem. Für QSR, Travel Retail, Gesundheitswesen und Corporate bietet Nsign.tv spezielle Vertikalmarktlösungen. „Wir ermöglichen unseren Partnern, ihren Kunden geschäftskritische Digital Signage-Experiences anzubieten, auf einer modernen und sicheren Google-Cloud-Plattform.“

In Barcelona versucht man, nicht alles für alle anzubieten – so überlässt man den DooH-Markt beispielsweise anderen Anbietern. „Der Digital Signage-Markt ist riesig und bietet viel Platz in Europa und Nord- und Südamerika“, sagt Albert Baranera.