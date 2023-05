BenQ erweitert seine Designvue-Display-Serie um zwei neue Modelle: Die beiden 4K-UHD-Monitore PD2705UA und PD3205UA haben anstelle eines gewöhnlichen Standfußes einen flexibel verstellbaren Monitorarm. Die Screen-Diagonale beträgt 27 beziehungsweise 32 Zoll.

Der Monitorarm lässt dich drehen, schwenken, neigen und in der Höhe verstellen. Mit einer integrierten Klemme lässt er sich am Schreibtisch montieren. Eine Calman-Zertifizierung soll garantieren, dass die Farbwiedergabe den Anforderungen von professionellen Designern und Grafikern entspricht. Beide Modelle sind ebenfalls Pantone- validiert, damit Designer aus den Monitorfarben auf die Druckfarben schließen können. Sie unterstützen den DCI-P3-Farbraum und haben eine Farbraumabdeckung von 99 Prozent SRGB und Rec 709. Damit sollen sie sich auch für Mac- und Macbook-User eignen.

Im Lieferumfang ist ein Hotkey-Puck enthalten, mit dem Anwender das OSD-Menü individuell belegen und per Knopfdruck steuern, Monitoreinstellungen ändern oder zwischen Farbeinstellungen wechseln können. Zur Auswahl stehen die Modi Darkroom, CAD/CAM, Animation und Dualview. Im Darkroom-Mode lässt sich in dunklen Arbeitsräumen arbeiten. Der Animation-Mode passt in dunklen Bildbereichen die Display-Helligkeit an. Der CAD/CAM-Modus soll Kontrast, Linien und Formen verbessern. Der Dualview-Modus zeigt Arbeiten Side-by-Side an.

BenQ bietet den PD2705UA ab sofort zum unverbindlichen Nettoverkaufspreis von 599 Euro und die größere Variante PD3205UA für 799 Euro im BenQ-Shop an. Auf beide Modelle gibt es 3 Jahre Garantie mit Pickup-and-Return Service.

