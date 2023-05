Huddly bringt einen neuen USB-Adapter für die Huddly-L1-Kamera auf den Markt. Damit lässt sich die Kamera jetzt auch im Plug-and-Play-Format nutzen. Mit dem USB-Adapter können Nutzer die Huddly L1 an Windows-, Mac-OS- und Chrome-OS-Geräte anschließen. Er funktioniert mit Konferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet. Mit einem einzigen Ethernet-Kabel hat er eine Reichweite von bis zu 100 Metern.

Mit dem Adapter können User die L1-Kamera über den USB-A- oder USB-C-Anschluss an das Ausgabegerät im Meetingraum anschließen und die Kamera als USB Video Class (UVC)-Gerät präsentieren, das mit den meisten Softwareanwendungen kompatibel ist.

Den USB-Adapter gibt es als Teil des Huddly-L1-Kits oder separat als Zubehör. Bestellungen sind ab sofort möglich und werden laut Anbieter in diesem Quartal ausgeliefert. Das Kit bietet Huddly zu einem Nettoverkaufspreis von 2.490 US Dollar an. Separat ist der Adapter für 250 US Dollar erhältlich.

