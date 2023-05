Am 3. Mai war Internationaler Tag der Pressefreiheit – an diesem Tag starteten Außenwerber Wall und der Medienverband der freien Presse eine DooH-Kampagne. Drei Journalisten, die die Einschränkung der Meinungsfreiheit schmerzhaft zu spüren bekamen, verleihen der Aktion ihre Gesichter: Düzen Tekkal, deutsche Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin. Can Dündar, in Deutschland im Exil lebender türkische Journalist. Und Daphne Caruana Galizia, 2017 ermordete maltesische Journalistin.

Die Kampagne „Pressefreiheit ist deine Freiheit“ ist auf DooH-Anlagen von Wall in ganz Deutschland zu sehen. Wer mehr über die drei Journalisten und ihre Geschichten erfahren will, kann einen QR-Code auf den Screens scannen. Vorgestellt wurde die Aktion vom Wall Geschäftsführer Patrick Möller am 3. Mai im Berliner Regierungsviertel – gemeinsam mit Antje Jungmann, Leiterin Kommunikation beim MVFP, und Johannes Krempl, Kreationschef der Werbeagentur Glow Communication.

