Programmatic DooH Stackadapt bindet SSP Viooh an

Die Omnichannel-DSP Stackadapt bindet JC Decaux’s programmatische SSP Viooh an. Damit können Werbetreibende, die ihre Channel-übergreifenden Kampagnen über Stackadapt buchen, auf DooH-Inventar von JC Decaux in Nordamerika, EMEA und APAC zugreifen. Zuletzt hatte Stackadapt sein DooH-Angebot durch Partnerschaften mit den SSPs Broadsign, Vistarmedia und Place Exchange erweitert.

„Wir freuen uns, neue Partnerschaften anzukündigen, die darauf abzielen, unseren DooH-Stack zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf größerem Inventar, kanalübergreifender Messung und transparentem Reporting liegt“, sagte Ben Elliot, Director of Advanced TV and DooH bei Stackadapt. „Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Viooh haben wir unsere Plattform gestärkt, um den datengesteuerten DooH-Werbeeinkauf sowohl in Nordamerika als auch weltweit effizienter und nahtloser zu gestalten.“

Erste Stackadapt-Kunden nutzten das JC Decaux-Inventar bereits: Die in London ansässige Digital-Marketing-Agentur Digital Willow buchte beispielsweise über Stackadapt eine programmatische DooH-Kampagne für die Regierung der Isle of Man, die damit ihren Tourismus fördern wollte. Die Kampagne lief unter anderem auf den DooH-Screens von JC Decaux am Flughafen Edinburgh.

