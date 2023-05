Der chinesische Fast-Fashion-Anbieter Shein will weiter in Europa wachsen. In diesem Rahmen eröffnete der Konzern seinen offiziellen Hauptsitz im irischen Dublin. Es wird das IT-Zentrum für die EMEA-Region beherbergen und soll das Herzstück der Shein-Aktivitäten in der Region bilden.

Zudem plant Shein, rund 30 Pop-ups in der gesamten Emea-Region zu veranstalten. Der erste fand bereits Mitte Mai in Cork statt. Über die geplanten Shein-Pop-ups berichtete unter anderem der Retail-Branchendienst Location Insider.

Diese Pop-ups sind ein fester Bestandteil des Shein-Geschäftsmodells. Damit bietet die Marke den Verbrauchern die Möglichkeit, Produkte aus erster Hand zu erleben. Im Rahmen der Nearshoring-Strategie von Shein werden zudem bis 2022 drei neue Vertriebszentren in der EMEA-Region eröffnet, darunter ein 40.000 Quadratmeter großes Vertriebszentrum in Breslau, Polen, sowie Zentren in Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dadurch erhöht sich die Zahl der Nearshoring-Standorte in der EMEA-Region auf acht. Durch das Nearshoring seiner Distributionszentren will Shein die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung in der Region verbessern.

