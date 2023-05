Samsung hat die weltweite Markteinführung seines Smart Monitor Lineups für 2023 angekündigt. Dabei sind neu die Smart-Monitore M8, M7 und M5. Sie sollen es den Nutzern ermöglichen, die Monitore individuell anzupassen, für Fernsehen, Gaming und die Arbeit.

„Mit unserer neuen Produktreihe und insbesondere mit unserem verbesserten M8-Modell legen wir die Messlatte für Smart Monitore weltweit höher“, sagt Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Mit einem einzigen Monitor können Nutzer das Beste aus Unterhaltung und Gaming, Produktivität, Design und persönlicher Bequemlichkeit und Komfort genießen.“

Die komplette Produktreihe besteht aus neun Monitoren – denn die Smart-Monitore M8, M7 und M5 sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Die Modelle M8 und M7 sind in 32 Zoll verfügbar, während das Modell M5 sowohl in 32 als auch in 27 Zoll erhältlich ist. Der M8 mit UHD-Auflösung und 400 Nits Helligkeit ist in den Farben Warm White, Daylight Blue, Sunset Pink und Spring Green zu haben. Der M7 mit UHD-Auflösung und 300 Nit Helligkeit ist in Warm White erhältlich, während der M5 mit Full-HD-Auflösung in Schwarz oder Weiß angeboten wird.

Neues, schlankes Design

Mit dem neuen Iconic Slim Design sind die Modelle M8 und M7 sehr schlank und messen an der dünnsten Stelle des Monitors 11,39 Millimeter. Um den Monitor und den Raum, in dem er steht, optisch aufzuwerten, wurde auf der Rückseite der Modelle M8 und M7 ein organisches Fischgrätenmuster angebracht. Mit dem höhenverstellbaren Standfuß mit Neigungsunterstützung können M8-Benutzer den Winkel bei Bedarf anpassen und gleichzeitig eine übersichtliche Umgebung schaffen. Der Bildschirm kann außerdem um 90 Grad gedreht werden, um die Ermüdung beim Scrollen langer Dateien zu verringern.

Der 2023 Smart Monitor M8 hat im Vergleich zur vorherigen Generation einige Upgrades und Funktionsverbesserungen erhalten. Dank 4K-Auflösung, HDR 10+2 und den 400 Nits soll er lebendige Bilder liefern. M8-Nutzer haben einfachen Zugang zum Samsung Gaming Hub3, der All-in-One-Streaming-Plattform, sowie zum Smart Hub für Dienste wie Prime Video, Netflix und Youtube. Sowohl der M8 als auch der M7 unterstützen außerdem eine Farbabdeckung von bis zu 99 Prozent des SRGB-Farbraums.

Für Remote Work

Die 2023-Produktreihe wurde auch im Hinblick auf Remote Work designt. Fernzugriff ist durch kabellose Verbindung und Spiegelung von PCs möglich. Der M8 verfügt über eine magnetische und abnehmbare Kamera. Außerdem können Nutzer jetzt eine Verbindung zu Google Meet und anderen Apps herstellen und dabei die Auto-Framing5-Funktionen für Meetings nutzen. Darüber hinaus wurde die Multi-View-Funktion verbessert und ermöglicht es nun, Microsoft 365 und die Browser-App im Vollbildmodus zu nutzen, um das Umschalten zwischen den Apps zu reduzieren.6

Um die Benutzeroberfläche aller 2023 Smart Monitors zu verbessern, wurden vielen Apps, einschließlich Smart Things und Smart Hub, Funktionen zur Maus- und Tastatursteuerung hinzugefügt.

