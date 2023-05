PPDS spendete ein interaktives Display für die Grundschule Clonakilty in West Cork, Südirland. Als Partner des Distributors Schoolcomputers.ie hatte PPDS das Philips T-Line Display in 65 Zoll für das Gewinnspiel „Education Mega Draw“ gesponsert. Verlost wurde ein Technologie-Makeover im Gesamtwert von 20.000 Euro, bei dem 4.000 Schulen in Irland teilnahmen.

Die Schulen hatten automatisch ein Chance auf den Gewinn, sobald sie einen Einkauf bei Schoolcomputers.ie tätigten, wobei die Gewinnchancen mit jeder Transaktion stiegen. Die Gewinner-Grundschule Clonakilty erhielt neben dem PPDS-Touchdisplay auch 30 Chromebook-Computer für alle Schüler der fünften Klasse, ein Ladegerät mit 32 Anschlüssen, einen All-in-One-Drucker für die ASD-Einheit der Schule und einen Desktop-Scanner.

Die Grundschule Clonakilty unterrichtet rund 380 Kinder und bietet spezielle Unterstützung für Kinder mit Autismus. Bei einer Veranstaltung mit Vertretern von Stadt und Grafschaft führte man die neue digitale Ausstattung vor. Als Ehrengast kam der Olympiamedaillengewinner und Ruderweltmeister Gary O’Donovan anwesend.

Stephen Collins, Business Development Manager von Schoolcomputers.ie, fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass Technologie in der Bildung unserer Kinder eine Rolle spielt. Der Bedarf an technologischen Ressourcen wächst von Jahr zu Jahr in Schulen in ganz Irland.“ Für die diesjährige Runde des Gewinnspiels hat PPDS bereits seine Unterstützung zugesichert.

