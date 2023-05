Screen Experts hat einen neuen LED-Lichtsensor und den zugehörigen Controller im Portfolio. Diese eignen vor allem für sich schnell wechselnde Lichtverhältnisse, bei denen ein schnelles Auf- und Abblenden der LED-Fläche notwendig ist. Daher verfügt der Controller auch über einen speziellen Straßenverkehrsmodus, der besonders schnelle Reaktionszeiten zwischen LED-Screen und Helligkeitsmessung bietet.

Wenn die Umgebungshelligkeit sich kurzfristig verdunkelt – wenn beispielsweise das Tageslicht durch Wolken verdeckt wird, ist es laut Screen Experts möglich, in Millisekunden abzublenden und anschließend langsam wieder aufzublenden. Dadurch wird eine schnelle Überblendung und Blendung ausgeschlossen.

Die Lichtkurve ist in Abstimmung mit dem Kraftfahrt-Bundesamt optimiert. Zudem protokolliert die Lösung die gemessenen und ausgespielten Lichtwerte der Screens. Es lassen sich bis zu vier Lichtsensoren einsetzen, um Redundanz zu erzeugen und somit eine hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Der Sensor selbst misst die Helligkeit von 0 bis 64.000 Lux in 1-Lux-Schritten. Die Datenübertragung sowie die Stromversorgung geschieht über POE. Die Lösung ist kompatibel mit den Novastar-Lösungen sowie mit mit Brompton-Produkten.

Die Sensor-Controller-Kombination stellte Screen Experts das erste Mal auf der ISE 2023 in Barcelona vor. Zudem gibt es bereits eine Anwendung in Celle: Dort wurde sie in einen LED-Screen an einer Verkehrskreuzung verbaut. Laut Screen Experts wurde die Betriebserlaubnis nur aufgrund der Abblendsicherheit erteilt.

