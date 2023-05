Gemeinsam mit einer Bietergemeinschaft wird Trison zukünftig Digital Signage-Lösungen und AV-Systeme für verschiedene staatliche Verwaltungseinrichtungen Spaniens liefern. So meldet die Regionalzeitung La Voz de Galicia das zwanzig Bieterkonsortien sich an der Ausschreibung im Wert von 28 Millionen Euro beteiligten. Geliefert werden AV-Lösungen, Displays und Collaboration-Lösungen an verschiedene Behörden der staatlichen Verwaltung, wie aus einem kürzlich vom spanischen Finanzministerium veröffentlichen Unterlagen hervorgeht.

Laut CEO Alberto Cáceres ist Trison innerhalb der Bietergemeinschaft für die Lieferung von Projektoren, Displays, Monitoren, Collaboration-Videokameras, Lautsprechersystemen und weiteren ProAV- und Digital Signage-Systemen zuständig. Details zum genauen Betrag, der auf das galicische Unternehmen entfällt, müssen noch beziffert werden.

Instituto Cervantes – weiteres globales Projekt für Trison

Europas größter reiner Digital Signage-Integrator ist für große internationale Digital Signage-Retail-Projekte für Kunden wie Inditex, Porsche und Toyota bekannt. Doch auch Corporate- und Regierungsaufträge stehen im Fokus des Integrators aus La Coruna. Im letzten Jahr gewann Trison die ProAV-Ausschreibung des staatlichen Instituto Cervantes. Das spanische Kulturinstitut ist – analog zum deutschen Goethe-Institut – für die Kultur und Sprachförderung weltweit zuständig. Unterrichtsräume in fast vierzig Instituten in Europa und Nordamerika wurden von Trison mit AV-Systemen im Wert von 2,8 Millionen Euro ausgestattet.

