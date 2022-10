Die Kreativagentur Necsum, Tochter des Digital Signage-Integrators Trison, hat ein erklärtes Ziel: Der Cirque de Soleil der Digital Signage-Welt zu werden (invidis berichtete). Das Team um Helena González Ung realisiert extravagante Kundenvorstellungen in Locations weltweit. Oft sind es riesige Installationen in Shopping Malls – Screens in verschiedenen Formen, die Forced-Perspective-Content mit Sound unterlegt zeigen. Helena González Ung weiß, wie man Kunden überraschen und begeistern kann. Auf dem DSSE 2022 in München gab sie einen Einblick in die Mission von ihrer Agentur.

Das komplette Interview, das invidis-Experte Florian Rotberg mit ihr führte, ist jetzt auf dem Youtube-Channel invidisXworld zu sehen.

