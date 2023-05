Spo-Comm hat seine in Zusammenarbeit mit MSI IPC entwickelte PC-Serie Windbox III für Industrie- und Digital Signage-Anwendungen um ein Modell erweitert: Der Windbox III Ultra ist der Nachfolger des Windbox III Evo und ist mit einem Intel Core I5 CPU der 12. Generation ausgerüstet. Dieser verfügt über zwei Performance Cores mit bis zu 4,4 Gigahertz und acht Efficient Cores mit bis zu 3,3 Gigahertz. Integriert ist zudem die Intel Iris Xe Grafik; sie ermöglicht es, in Kombination mit zwei HDMI 2.0 und zwei Displayports, Inhalte in 4K-Auflösung auf bis zu vier Screens gleichzeitig abzuspielen.

Gerade dank letzterer Fähigkeit eignet sich der PC auch für Digital Signage-Anwendungen. Das Metallgehäuse, eine lüfterlose Kühlung und ein Temperaturbereich von -10 bis zu +50 Grad Celsius machen ihn auch für industrielle Anwendungen interessant.

Der Windbox III Ultra hat dieselben Abmessungen wie sein Vorgänger, 285 mal 196 mal 30 Millimeter, und lässt sich daher gut in bestehende Anwendungen integrieren. Neben den vier Videooutputs finden sich insgesamt fünf USB-Schnittstellen – 3-mal USB 3.2 Gen und einmal USB 2.0 –, zwei Com RS232/422/485 und zwei 2,5 GBE LAN. Auch eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten.

Optional lässt sich der PC mit Wlan ausstatten und hat für diesen Fall 4 Antennenanschlüsse. In Sachen Betriebssystem kann zwischen Windows 10 in den Versionen Home, Pro und IOT gewählt werden, sowie auch Windows 11 in den Versionen Home und Pro. Der Mini-PC ist ab sofort erhältlich.

