Für den Palfinger-Fanshop rekrutierte Umdasch seine komplette Expertise: Neben Design, Ladenbau und Beleuchtung entwickelte der Retail-Allrounder auch das Digital Signage-Konzept für den Kranhersteller. Von Displays über interaktive Applikationen bis zu ESL – Umdasch kreierte ein maßgeschneidertes Konzept, das das Markenerlebnis verstärkt. Der Store befindet sich in der Welcome Area der Palfinger World in Lengau, wo sich auch das größte Werk des oberösterreichischen Herstellers befindet.

Die Palfinger-Marke ist nicht nur in der verkauften Merchandise sofort erkennbar – auch im Ladenbau spielen Kran- und Hebelösungen sowohl eine optische als auch eine funktionale Rolle: Ein Kran im Kleinformat hält eine Kleiderstange, auf der Caps und andere Artikel präsentiert werden. Die Vorhänge der Umkleidekabinen wiederum lassen sich mit einer adaptierten Palfinger-Kransteuerung öffnen.

In die Kabinen integrierte Umdasch auch ein Digital Signage-Highlight: Im Spiegel ist ein Tablet eingelassen, mit dem Besucher ein Selfie schießen können, das sie dann auf das eigene Handy übertragen. Ebenfalls zum Einsatz kommt ein semi-transparentes Display, das in einem Schaukasten eingesetzt ist und Produktfilme abspielt. Hinter dem Display befinden sich Kranmodelle, die das Personal austauschen kann. Mittels RFID-Technik wechselt das Display dann zum passenden Produktfilm.

Auch die Preisauszeichnung funktioniert digital mittels Stretch-Displays inklusive integrierten Werbebotschaften. Die Displays lassen sich auch mit Touch bedienen und fungieren als Produktkatalog. Ein extra Display auf der Store-Fläche zeigt wechselnde Aktionen und aktuelle Themen an.

Den Auftrag für den Fanshop erhielt Umdasch, nachdem die Ladenbauer bereits den Bauma-Messeauftritt 2022 für Palfinger gestaltet hatte.