Dresden bekommt sein erstes DooH-Netz: Der Außenwerber Wall Decaux bringt 35 doppelseitige Stelen in die Innenstadt, sogenannte Digital City Light Poster. Damit entsteht ein Netz aus 70 digitalen Werbeflächen im 75-Zoll-Format. Die Stelen sind entlang der Dresdner Shoppingmeile Prager Straße und um den Verkehrsknotenpunkt Postplatz verteilt. Laut Wall Decaux werden die Anlagen rein mit Ökostrom versorgt.

Bis Ende des Jahres will Wall Decaux das gesamte Dresdner DooH-Netz in Betrieb nehmen. Aktuell stehen Werbetreibenden bereits 44 Werbeflächen an 22 Standorten zur Verfügung. Technisch bieten die Stelen alle Services, die Wall Decaux etabliert hat: programmatische Buchung, flexibel aussteuerbarerer Content durch Einbindung von aktuellen Umgebungsdaten wie Wetter, Tageszeit oder Wochentagen sowie die Aussteuerung von Social Media-Inhalten.

Andreas Prasse, Geschäftsführer von Wall Decaux, sagt: „In einer gleichermaßen traditionsreichen wie wirtschafts- und wissenschaftsstarken, prosperierenden Stadt eröffnen sich völlig neue flexible und agile Vermarktungschancen. Die 35 digitalen Standorte passen dank ihrer Flexibilität und Ad-Server-Anbindung ideal in den Mediamix sowohl lokaler, regionaler als auch nationaler und internationaler Werbungtreibender.“

Das DooH-Netz von Wall Decaux erstreckt sich jetzt über 14 deutsche Städte – unter anderem Berlin, Hamburg, München und Köln.

Anzeige