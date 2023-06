Sharp NEC Display Solutions Europe bringt neue Collaboration-Displays mit Infrarot-Touch auf den Markt. Die Sharp LC-Serie besteht aus Displays in 65, 75 und 86 Zoll. Mit vorinstallierten Funktionen und drahtloser Konnektivität eignet sie sich laut Anbieter für den Einsatz in höheren Bildungseinrichtungen wie Universitäten oder in Schulungsräumen von Unternehmen.

Die All-in-One-Displays unterstützen mit ihren USB-C-Anschlüssen Bring-Your-Own-Meeting-Szenarien. Über den zusätzlichen HDMI-Ausgang können User die LC-Modelle mit Projektoren – beispielsweise in einem Auditorium – verbinden und Inhalte an externe Quellen weiterleiten, sollte das Display für ein größeres Publikum nicht ausreichen.

Den Startbildschirm der Sharp LC-Serie können User individuell gestalten. Die verschiedenen Inputs können sie umbenennen, um sie beim Umschalten der Quellen besser wiederzuerkennen. Vorinstalliert sind bereits Anwendungen wie E-Share, mit der man Inhalte drahtlos zwischen Geräten und Teilnehmern austauschen kann. Die Infrarot-Touch-Oberfläche soll den Usern ein natürliches Schreiberlebnis bieten.

Bei Bedarf stattet Sharp/NEC die Displays mit einem OPS-PC aus. Das erhöht die Rechenleistung und User müssen kein eigenes Endgerät verbinden. Mit dem Naviset-Administrator von Sharp/NEC lassen sich die Displays remote einrichten und verwalten.