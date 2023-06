Kein Angebot rund um Digital Signage ist so großen Veränderungen unterworfen wie Software. Bis vor wenigen Jahren lag der Anteil von Software an der Digital Signage-Wertschöpfung unter 5 Prozent – in der Regel einmalig zu Projektbeginn mit ein paar Service- und Update-Euros monatlich. Heute haben Software-Anbieter ihren Anteil an der Wertschöpfung fast verdoppelt. Abonnements sind zum Standard geworden, aus CMS-Suiten wurden Plattformen und neben Windows werden noch mindestens eine Handvoll weiterer OS- und SoC-Plattformen unterstützt. Device Management ist für Digital Signage Business Critical unverzichtbar.

Wie hat sich das Software-Angebot verändert, welche Lösung bietet die gewünschten Funktionen und welcher Anbieter hat die größte installierte Basis? Ein neues Angebot von invidis bringt Transparenz und Orientierung: der invidis Software Compass ist ein neues datenbasiertes Informations- und Online-Analysewerkzeug. Recherchiert, aktualisiert und geprüft von Digital Signage-Experten aus dem Haus invidis consulting. Im Gegensatz zu bereits online verfügbaren Software-Vergleichstools bewerten unabhängige Experten jede einzelne Lösung. Regelmäßig veröffentlichen wir neue Analysen und Hintergrundartikel – exklusiv für invidis Software-Compass-Abonnementen.

Für Digital Signage-Software Anbieter: Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der Ihrer Konkurrenten, identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Für Digital Signage-Integratoren: Ermitteln Sie die beste Software, die den Anforderungen Ihrer Kunden entspricht.

Für Endkunden: Finden Sie die Digital Signage-Software, die Ihre speziellen Bedürfnisse und Branchenanforderungen erfüllt.

Einen ersten Einblick erhalten Teilnehmer des DSS Europe in der kommenden Woche in München. Projektleiter Marco Wassermann präsentiert auf der invidis Green Signage Stage erste Benchmarkergebnisse und einen Einblick in das neue Angebot, das sich an Endkunden, Anbieter und Integratoren wendet. Die invidis-Datenbank erhält mehr als 500 Anbieter, 67 relevante Softwarelösungen sind bereits im Compass erfasst. Wir erfassen kontinuierlich weitere Angebote.

Der invidis Digital Signage Software Compass ist eine Subscription-only Angebot das im Herbst startet. Das Angebot umfasst alle relevanten DS Lösungen in EMEA und Nordamerika. Zusätzliche Lösungen aus APAC und Lateinamerika werden wir zukünftig berücksichtigen.

Jetzt Preview-Termin mit Marco Wassermann (Marco.Wassermann@invidis.com) auf der DSS Europe vereinbaren.