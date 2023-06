Die Jury hat entschieden, die Kandidaten der Shortlists für die DooH Creative Challenge 2023 sind ausgewählt. Insgesamt 27 Einreichungen können sich noch Hoffnungen auf eine der Trophäen machen.

Fünf Kategorien

Eingereicht werden konnte in fünf Kategorien, insgesamt gab es 52 Einreichungen. Bei „DooH Classic“ sind noch sieben Nominierte im Rennen. Bei „Beste crossmediale Kampagne“ und „Innovative Use of DooH“ können sich noch jeweils sechs Kandidaten Hoffnung auf eine Trophäe in Gold, Silber oder Bronze machen. In der Kategorie „Best Use of Data“ bleiben vier Cases in der engeren Wahl. Bei den „DCC Youngstars“ gewinnt die beste DooH-Nachwuchskampagne 1 Milliarde Kontakte, indem sie deutschlandweit auf den teilnehmenden DooH-Netzwerken ausgestrahlt wird. Erstmals werden in dieser Kategorie auch die Zweit- und Drittplatzierten mit einem Geldpreis belohnt, der von TV-Wartezimmer zur Verfügung gestellt wird.

DooH Creative Challenge Shortlist (Kampagne / Kunde / Einreicher) DOOH Classic HE LP / KO TZ / SH IT / Deutsche Bahn / Ogilvy Germany

Mercedes-Benz Trucks – 500 km Reichweite / Mercedes-Benz / Scholz & Friends

Burger King „Make it plant-based“ / Burger King Deutschland / Grabarz & Partner/dentsu X

Architectural Breasts / Pink Ribbon Deutschland / Wefra Live/Mo Postproduction

Bin gleich da / Uber / Scholz & Friends

Boxes / V3 / Wall/Veruschka Bohn

Taz x Überground present „The Fever Planet“ / Taz / Überground Beste crossmediale Kampagne Erstmal Essen / Uber Eats / Scholz & Friends

Almdudler – Original & Zuckerfrei / Almdudler Limonade A. & S. Klein / Weischer JVB/Now Serviceplan/House of Communication Wien

Kunst erwacht zum Leben / Culturespaces / Moccamedia / L.i.n.e. communication/agentur05

Nicht neu. Aber neu! – Die neue Vielfalt von Eduscho / Tchibo / Überground

Driven by Dreams. Und was ist Dein Traum? / Porsche Deutschland / PHD Germany/Grabarz & Partner

Taz x Überground present „The Fever Planet“ / Taz / Überground Innovative Use of DOOH Driven by Dreams. Und was ist Dein Traum? / Porsche Deutschland / PHD Germany/Grabarz & Partner

Programmatic DOOH Meets Metaverse / Heineken / It Works/Dentsu/42meta

Dream Machine / TV-Wartezimmer / TV-Wartezimmer

„Der Schwarm“ – 3D-DooH / ZDF / Planus Media/Serviceplan/Mediaplus

Bundeswehr Airteam – Holocircle / Bundesministerium der Verteidigung / Crossmedia/Castenow/Wall

Dream Sourcing / Porsche Deutschland / Grabarz & Partner Best Use of Data Oatly Eiskalt durchgezogen! / Oatly / PHD Germany/Oatly In-house/Wall

Programmatic DOOH Meets Metaverse / Heineken / It Works/Dentsu/42meta

Dolomiti Superski / Dolomiti Superski / Weischer JVB/NFQ/Digital Creatives/Saint Elmos Tourismusmarketing

Eurowings HSV Liveticker / Eurowings / Wall/Handball Sportverein Hamburg DCC Youngstars

Dauerkrisenmodus / Nummer gegen Kummer e.V. / Deniz Caglar Dogan, Claire Joy Becker/Grabarz & Partner

Entangled Futures / Umweltkampagne / Markus Kenderes, Lukas Ott, Johannes Schmid, Maximilian Hammelmann, Cem Ünaldi, Shaina Milde, Christian Scherzer/Hochschule Ansbach

Wir sind hier. Wir sind queer. / CSD Frankfurt e.V. / Carolin Kolbinger, Anna Bremerich, Laura Peter/Philipp und Keuntje

Scan to Free / Peta Deutschland e.V. / Louis Alexander Lubarski, Leon-Joell Richter, Kayan Hofyani, Ahmed Mohamed/IU Internationale Hochschule

Verleihung am 13. September

Die Gewinner der DooH Creative Challenge werden bei der Preisverleihung am 13. September bekannt gegeben, die im Rahmen der zweiten 2023-IDOOH-Konferenz in Düsseldorf stattfindet. Dabei küren die Teilnehmer der Award-Verleihung in einem Live-Voting aus allen Shortlist-Platzierten auch den Gewinner des Audience Awards, der mit einer von der Agentur Plan gesponserten Geldprämie dotiert ist.

Die Jury der DooH Creative Challenge ist mit Kreativen, Werbungtreibenden, Vermarktern und Agenturvertretern bewusst breit aufgestellt. Mit dabei sind: Maike Abel (Nestlé), Jicky von Bechtolsheim (Walldecaux), Jo Marie Farwick (Überground), Ekki Frenkler (Mediaplus), Alexander Fürthner (Weischer JVB), Frank Goldberg (IDOOH), Verena Gründel (W&V), Matthias Harbeck (Saint Elmo‘s), Dimitri Herber (Warsteiner), Julian Hessel (Sodastream), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Christian Kaeßmann (Plan), Hartwig Keuntje (Philipp & Keuntje), Thomas Knüwer (Accenture Song), Thomas Koch (The DooH Consultancy), Isabell Niederwestberg (Heimat TBWA\) Andreas Orth (MC R&D), Ineke Paulsen (Meta), Simone Podlich (Cittadino), Christian-Georg Siebke (TV-Wartezimmer), Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule), Robert Stahl (Goldbach), David Stephan (David + Martin), Alexander Stotz (Ströer), Andrea Tauber-Koch (Commerzbank), Holger Walsch (Planus) und Frank Youssoffi (Retail Fellas).