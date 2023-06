Der DooH-Vermarkter Framen gründet Framen FR – eine französische Tochtergesellschaft mit Sitz in Paris. Mit diesem Schritt will Framen den Ausbau seiner Screen-Locations in Frankreich beschleunigen. Das bestehende Inventar konzentriert sich hier aktuell auf Retail- und Coworking-Flächen wie einige We-Work-Offices. Framen FR plant jetzt, bis Ende 2024 das Netzwerk um weitere 10.000 Screens zu erweitern.

Die Gründung von Framen FR ist Teil der europaweiten Expansionsstrategie des Anbieters. Vor mehr als einem Jahr hatte die Axel-Springer-Tochter begonnen, ein DooH-Netzwerk in Frankreich auszubauen, das sie mit ihrer Content-Distribution-Plattform bespielt. Nach Angaben des Unternehmens nutzten bereits Brands wie Samsung, Getir und Red Bull das Angebot für Zielgruppen-Kampagnen.

Team in Paris soll wachsen

Managing Director der französischen Tochter wird Magdalena Pusch, die als Co-Founder auch CMO von Framen DE bleibt. Zum französischen Managing Board gehören außerdem Alexander Gärtner, Co-Founder und COO, sowie Ghali Mikou, der als Country Manager France die Geschäfte vor Ort leitet. Das Team in Frankreich wird derzeit aktiv ausgebaut, zunächst mit Fokus auf Sales, Operations und Marketing. Unterstützt wird das französische Team aus dem Headquarter Deutschland, das unter anderem die Technologie hinter der Plattform steuert.

„Für uns steht die Expansion in Frankreich im Zentrum unserer Strategie. Mit Hochdruck bauen wir nun ein professionelles Team in Frankreich auf, welches unsere Geschäfte mit Agenturen, Unternehmen und Locations deutlich ausweitet. Der französische Markt für Digital-out-of-Home ist riesig und bietet enormes Potenzial. Wir treten an, diesen zu erobern und Marketers neue Zugänge zu ihren Zielgruppen zu ermöglichen“, sagt Magdalena Pusch.

Partnerschaft mit JC-Decaux-SSP

Im Zuge der Netzwerkerweiterung in Frankreich schloss Framen im Juni 2023 außerdem eine strategische Partnerschaft mit JC Decaux’s Programmatic-Plattform Vioooh geschlossen. Die Partnerschaft startete zunächst in Großbritannien, Frankreich und Deutschland – zukünftig soll sie auch auf weitere Märkte ausgeweitet werden.