In dieser Woche konnte Hygh mit dem britischen Private-Equity-Fonds Sparta Capital Management die Verhandlungen erfolgreich abschließen. Mit dem frischen Kapital sollen 10.000 neue Screens in Schaufenstern aufgestellt werden. Hygh setzt dabei auf Samsung High-Brightness-Displays, die hochkant in Schaufensterauslagen platziert werden.

Das bisherige Hygh-Netzwerk umfasst rund 2.000 Screens in Berlin, München und Köln. Mit der großen Netzerweiterung plant Hygh nun ein bundesweites Netz aufzubauen und erstmals auch jenseits der Grenzen zu expandieren. Erste Auslandsmärkte die in den kommenden zwei Jahren erschlossen werden sollen, sind Österreich und die Schweiz.

Im laufenden Jahr plant Hygh, erstmals einen zweistelligen Millionen-Umsatz zu erzielen.