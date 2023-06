Früher waren Out-of-Home Dienstleistungen einfach – Hunderte von Ein-Mann Unternehmen mit Leiter auf dem Kombidach und Kleister im Kofferraum sorgten für neue Plakate. Alle Jubeljahre mussten die Werbeträger von einer zentimeterdicken Papier und Kleisterschicht befreit werden. Die Überreste des Abschabens sind auch heute im Digitalalter immer noch faszinierend.

Mit der Einführung von hinterleuchteten Werbeträger kamen neue Elektrikerfertigkeiten dazu. Plakate wechseln und Leuchten austauschen – was blieb: die Leiter. Heute spielt die OoH-Musik zunehmend digital. Displays einbauen und tauschen, Netzwerkverbindungen legen und Vandalismusschäden beseitigen. Ein Thema über das die Branche nicht gerne spricht – Vandalismusschäden haben trotz gehärtetem Glas und robusten Gehäusen massiv zugenommen. Ein Anbieter erzählt von mit Baseballschlägern traktierten DooH-Anlagen. Glaser-Fähigkeiten zählen nun auch zum erweiterten Tätigkeitsspektrum der weitestgehend-unbekannten OoH-Dienstleister.

Viele Fähigkeiten notwendig – DooH-Service vor Ort

Ströer und Wall überzeugen immer mehr Verantwortliche von Städten und Gemeinden von grünen Stadtmöbeln. Bepflanzungen rund um DooH-Screens und auf Wartehallen, die Bienen ein neues Zuhause geben, die Luft reinigen und im Sommer die Hitze reduzieren.

Unweit der invidis-Redaktion in München betreibt Ströer eine große DooH-Moos Testinstallation die regelmäßig gepflegt und gehegt wird. Die Begrünung ist im exzellenten Zustand und auch die LED-Flächen werden schnell repariert. Danke an Müller & Müller stellvertretend für die vielen unbekannten fleißigen OoH Serviceanbieter. Ohne Euch wäre DooH nur halb so erfolgreich, sauber und grün.