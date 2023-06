Der Digital Signage Summit Europe findet wieder am 5. bis 6. Juli 2023 im Hilton Munich Airport statt. Die 50. Ausgabe der Konferenz nimmt einen Perspektivwechsel ein: Die Gastgeber Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis erörtern gemeinsam mit Top-Speakern, wie man mit Digital Signage und DooH einzigartige Erlebnisse kreiert – nach dem Motto „Engaging Experiences – Concepts, Content & Creations“.

„Digital Signage und DooH haben einen langen Weg hinter sich und sind ein integraler Bestandteil der heutigen Kommunikationskonzepte“, sagt invidis-Chefredakteur Balthasar Mayer. „Während das Mobiltelefon der interaktivste Bildschirm ist, der mehrmals am Tag genutzt wird, sind große Displays im öffentlichen Raum die Bildschirme, an die sich die Betrachter am meisten erinnern.“ Die Entwicklung von Roadside DooH sei atemberaubend: von einer digitalen Plakatwand zu einer digitalen Leinwand mit lebendigem Storytelling, dass sich auch online verbreitet.

Zum Thema „Engaging Experiences“ wird es unter anderem folgende Talks geben:

Why digital solutions lack success without spot-on content (5. Juli, 11:30 Uhr)

Daan Berends, Creative Director – First Impression Audiovisual

Looking beyond the ultimate experience store: remodelling the customer journey (5. Juli, 16:00 Uhr)

Loek Wermenbol, Retail Strategy Director – First Impression audiovisuell

Getting the message across to your employees (6. Juli, 15:00 Uhr)

Mark McDermott, Co-Founder und CEO – Screencloud

New Ways of Interactions (6. Juli, 15:00 Uhr)

Johannes Troeger, Senior Vice President (Strategie und Business Development) – Ameria

Vincent Encontre, COO – Intuiface

Content Creation at Scale (6. Juli, 15:30 Uhr)