Die Hamburger Lingerie-Marke Lascana legt seit Gründung 2002 großen Wert auf Beratung und Service. Daher ist der physische Retail immer schon fester Bestandteil des Lingerie-Geschäfts. Nun eröffnete Lascana in Köln seinen Store für Fashion, Schuhe und Accessoires – Produktgruppen, die bisher nur online verfügbar waren. Um die Markenpräsentation zu stärken, setzt Lascana sowohl im Store als auch im Schaufenster auf passive Digital Signage-Screens von PPDS.

In der Store-Fläche selbst ergänzt Lascana die Produktpräsentation mit Hochformat-Displays, die sich durch ihren eleganten weißen Rahmen in das Innendesign einfügen. Auch im Schaufenster steht ein High-Brightness-Display im Hochformat. Der Store an sich ist mit 500 Quadratmetern fünfmal größer als die bisherigen Lascana-Filialen. Ein großer Schritt für die Marke: Laut Jens Fehnders, Gründer und Geschäftsführer von Lascana, war es „mit Abstand größte Investition im stationären Geschäft“. Er betont, dass sein Unternehmen weiterhin stark an den Einzelhandel glaubt.

Der Lascana-Store befindet sich in der Hohe Straße, Kölns bekannteste Einkaufsmeile, und erstreckt sich über zwei Etagen. Um das Shopping-Erlebnis noch vielfältiger zu gestalten, arbeitet Lascana mit wechselnden Kooperationspartnern zusammen. Auf einer eigenen Angebotsfläche im ersten Stock bietet aktuell die Hand- und Nagelpflegemarke Alessandro und die Skincare-Marke Ioniq Skincare ihre Produkte an.