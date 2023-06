Ende Mai konnte invidis die neuste Generation des Sony Spatial Display schon in Tokyo testen. Auf der Infocomm in Orlando zeigte der japanische Elektronikkonzern die neuste Generation erstmals auch mit einer Profifußball Taktik Anwendung. Dabei setzt Sony auf Echtzeitbewegungsdaten von Spielern auf dem Fußballplatz. Mit hochperformanten Computern werden die Daten gerendert und in extrem guter 3D Darstellung auf den Sony Spatial Reality Displays angezeigt. Der Betrachter kann sich vor dem Display bewegen und erhält einen realistischen 3D-Eindruck. Der Digital Signage Usecase bleibt auch beim wiederholten Male faszinierend und liefert die besten 3D Display-Effekte.

Viel WoW – kleiner Markt

Spannend ist der Hintergrund zur Entwicklung der Sony Spatial Reality Displays. Sony gilt als Marktführer für Bildsensoren, wie sie von Samsung & Co millionenfach in Mobiltelefone eingebaut werden. Aber auch in die digitalen Sony Alpha Spiegelreflexkameras und vielen anderen Produkten. Sony wollte die Funktionsweise der neusten Sensoren-Generation für B2B-Kunden visualisieren. Die Sony Entwicklungsabteilung nahm sich der Herausforderung an und entwickelte das ursprünglich nur als Demonstrator geplante Spatial Reality Display.

Die aktuelle Generation mit knapp unter 30“ Displaygröße bietet nun ein großes Sichtfeld um die Lösung auch kommerziell anzubieten. In Asien und Nordamerika bietet Sony das 3D-Display bereits an, für Europa fehlt noch ein Release-Datum. Der kommende Herbst könnte ein guter Zeitpunkt sein.