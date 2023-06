Infiled fokussiert auf seinem diesjährigen Infocomm-Stand die Bereiche Live Events, Festinstallationen und Extendend Reality (XR). Für letztere präsentiert der chinesische LED-Anbieter neue Panels speziell für virtuelle Produktionsstudios. Die Lösung soll als erste auf dem Markt flache und organisch gekrümmte Panels verwenden, um eine nahtlose Kurve über den gesamten Screen zu erzeugen – wie Kathy Skinski, VP Sales and Marketing bei Infiled Nordamerika, ankündigt.

Für Rental und Staging bringt Infiled seine transparente Titan-X- und XII-Serie mit, die sich biegen und stapeln lässt. Die WT-Serie mit COB-Technologie für Festinstallationen zeigt der Hersteller in einer neuen Version. Der Pixelabstand dieses Produkts reicht von 0,78 bis 1,25 Millimeter.

Außerdem stellt der LED-Anbieter auf der Infocomm seine neue Markenkampagne „Screen your dreams“ vor. Das Motto soll bei den Kunden Fantasien wecken, die Infiled schließlich in die Realität umsetzt. Infiled wird auf der Infocomm, die von 14. bis 16. Juni in Orlando stattfindet, an Stand 1624 zu finden sein.