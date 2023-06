LG wird an seinem diesjährigen Infocomm-Stand wieder sein LED-Flaggschiff Magnit groß in Szene setzen. Auf einer 272-Zoll-Variante werden Besucher vom Gang aus verschiedene 8K-Filme sehen können. Die LED-Wand ist Teil der Digital Art Zone des 10.400 Quadratmeter großen Standes und wird ergänzt von den Zonen Education, Food & Beverage und EV-Charging.

Die Education Zone fokussiert das LG Createboard im Modell TR3DK, eine digitale Tafel für das Klassenzimmer. LG erweiterte das neueste Modell um die Funktionen LG Createboard Lab zum Erstellen und Schreiben von Inhalten und LG Createboard Share für die drahtlose Freigabe von Inhalten.

Die Food and Beverage Zone zeigt Digital Signage-Displays in verschiedenen Formaten für Outdoor und Indoor. Mit dabei ist ein 37-Zoll-Ultrawide-Stretch-Display, beispielsweise für Werbung an Regalen und Pick-up-Stationen. Für Drive-Thru-Anwendungen zeigt LG zwei High-Brightness-Screens in 22 und 55 Zoll.

In der EV-Charging-Zone stellt LG weitere High-Brightness-Displays vor, die sich in EV-Lade-Kiosks integrieren lassen. Energiesparende und umweltfreundliche Technologien sind das Thema der ESG-Zone. Hier erfahren die Besucher, welche Schritte LG in Richtung Green Signage unternimmt.

„Unsere bisher größte Präsenz auf der Infocomm wird die Spitze der digitalen Display-Technologie präsentieren“, sagt David Bacher, Head of Marketing bei LG Business Solutions USA. „Und die zahlreichen großformatigen Displays auf der Ausstellungsfläche geben den Besuchern einen Vorgeschmack auf das, was sie beim Gang durch den Stand erleben können.“

LG stellt auf der Infocomm 2023, die vom 14. bis 16. Juni in Orlando stattfindet, am Stand 1642 aus.