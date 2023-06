Sony zeigt auf der Infocomm 2023, die vom 14. bis 16. Juni in Orlando stattfindet, eine neue Crystal-LED-Lösung mit Touchscreen. Die interaktive Videowand verbindet Sony’s LED-Technologie mit Touch von TSI Touch und der Collaboration-Software von T1V. Aus seinem LED-Portfolio präsentiert Sony auch wieder die Anfang des Jahres vorgestellte BH- und CH-Serie. Auf den Stand mit der Nummer 1701 kommt unter anderem eine 220-Zoll-Wand mit immersiven, KI-generierten Kunstwerken von Jon 9 der Holonyne Corporation.

Ihre Professional-Display-Serie Bravia haben die Japaner um 16 neue Modelle erweitert. Auf der Infocomm werden die neuen 4K-HDR-Displays erstmals auch der Öffentlichkeit präsentiert. Die Modelle reichen von 43 bis 98 Zoll und gehören zu den kommenden BZ50L-, BZ40L-, BZ35L- und BZ30L-Serien. Die BZ40L-Serie ist beispielsweise mit einer Non-Glare-Beschichtung ausgestattet, die geringe Reflexion und tiefe Schwarztöne liefern soll.

Das Gesamtkonzept des Sony-Standes steht unter dem Motto „Creating Connected Experiences“. Zu den Erlebnissen, die Sony vorführen will, gehört eine Virtual-Production-Zone in Kooperation mit Lux Machina mit einer 110-Zoll-Crystal-LED-Wand. Direkt am Stand überträgt Sony auch die Gaming-Shows der Esports-Bühne, die am Stand 4033 aufgebaut ist und auf der Gaming-Displays von Sony zum Einsatz kommen.

Viel Aufmerksamkeit wird zweifelsohne auch das Spatial Reality Display erhalten, das auf der CES 2023 prämierte.