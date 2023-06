Auf der Infocomm 2023 gibt AV Stumpfl Fachbesuchern einen Ausblick auf die 2.0-Version des Medienservers Pixera.

Laut dem Unternehmen ist eines der Highlights die neuen Multi-User-Workflowfeatures, die es Operatoren erlauben, flexibler und effizienter bei ihrer Arbeit an komplexen Installationen oder Showproduktionen vorgehen zu können. Auf diese Weise lassen sich mehrere Pixera-Director-Lizenzen synchronisieren. User können zudem selbst bestimmen, mit welcher Granularität sie bei der Umsetzung eines Multi-User-Szenarios vorgehen wollen.

Konkret bedeutet das, dass komplette Projekte in Echtzeit geteilt werden können, oder alternativ nur einzelne Teile, wie zum Beispiels Warpings oder Timelines. Sollte es gewünscht sein, kann auch jede einzelne Editieraktion von den verbundenen Systemen geteilt werden.

Hinzu kommen in der neuen Version N+1-Backup-Optionen und Dry-Client-Programmierungsmöglichkeiten. Neu sind ebenfalls neue Layermapping-Effekte für Projektionen, die Freiheit beim Mappen von Contentpixeln, basierend auf der räumlichen Position der Screens, bieten.

Feature für Mapping-Profis

Außerdem wird in Pixera 2.0 jede Screen-Group zusätzlich ein unabhängiges Set an Perspektiven zur Verfügung haben, welches bestimmt, wie Layer durch die Screens, auf denen sie erscheinen, gesehen werden. Das Perspektivmanagement schließlich wird verschiedene Mappingansätze für individuelle Medienressourcen bieten. Dadurch lassen sich beispielsweise einige Dateien als 2D-Overlays zeigen, während andere in einem 3D-Raum positioniert sind.

Den genauen Erscheinungstermin von Pixera 2.0 hat AV Stumpfl noch nicht bekanntgegeben, das Programm soll aber „demnächst“ verfügbar sein. „Mit dieser Version beginnt ein neues Kapitel für unsere internationale User-Community. Die Kombination aus so vielen mächtigen Features und Workflowverbesserungen sendet ein starkes Signal“, sagt Conor McGill, Global Business Development Manager.

Neue Projektionsoberfläche

Zusätzlich stellt AV Stumpfl auf der Infocomm 2023 seine neue Projektionsoberfläche Flex Black Pro vor, die sehr gute Schwarzwerte und Kontrastverhältnisse bieten soll. Neben dieser Produkteinführung wird das AV-Stumpfl-Team auch seine Anyshape-Technologie präsentieren, die es AV-Profis ermöglicht, Projektionswände mit einer großen Vielfalt an maßgeschneiderten Rahmenformen zu bestellen.