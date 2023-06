Die neue energiesparende Philips In-Room LED 6300 Serie verwendet 4-in-1-Mini-LEDs (Common Cathode und auch bekannt als IMDs) und unterstützt 12-Bit-Farben und HDR10+-Auflösung. Auf der

InfoComm 2023 in Orlando wird die Indoor LED 6300 Serie (27BDL6395) mit EMV-Klasse B erstmals offiziell präsentiert, auch wenn auf der ISE in Barcelona bereits ein Vorserienmodell gezeigt wurde. Zielgruppe sind Retail, Corporate, Command & Control und für die Privatnutzung in Luxushäusern und auf Jachten.

PPDS setzt auf 27” Cabinets

Die Philips 6300er Serie ist eine Erweiterung der Philips 6000er Serie (P1.2, P1.5 und P1.9) und erweitert die Familie der 27-Zoll-Querformat-Panels um eine neue Option mit 0,95 Pixelabstand, die alle eine native 16:9-Auflösung bieten. Mit dem 6300 setzt PPDS erstmals auf die 4-in-1-Mini-LED-Technologie (Cool-LED) die in 110″, 137″, 165″, 220″, 275″ und 330″ Screengröße angeboten werden.

Die neue 6300 Serie soll eine der höchsten Farbgenauigkeiten im Markt bieten, einen tiefen Schwarzkontrast und eine gleichmäßige Helligkeit (bis zu 650 nits vor der Kalibrierung und 550 nits nach der Kalibrierung) von bis zu 97 Prozent.