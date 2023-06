SharpNEC galt viele Jahre als Verfechter des Slot-in Mediaplayers. Ob OPS, SDM oder Raspberry PI Slot-in – der modulare Ansatz liegt in der DNA von NEC. Doch letztendlich entschied sich nun der japanische Visual Solutions Anbieter ergänzend auch professionelle Displaylösungen mit festintegrierten SoC einzuführen.

Die neue Multisync ME Serie soll ab Herbst in Nordamerika verfügbar sein, sehr wahrscheinlich auch im selben Zeitraum in Europa.