Der spanische LED-Hersteller Alfalite gibt dieses Jahr sein Infocomm-Debüt. Am Stand seines Partners For-A wird er seine verschiedenen LED-Lösungen präsentieren: die Litepix LED-Panels für Verleihfirmen, die Modularpix LED-Panels für Festinstallationen und die die Modularpix Pro VP XR-Panels für Virtual Production und Augmentet Reality.

Alfalites Partner For-A, ein japanischer Anbieter von Broadcast-Technologien, zeigt am Stand 2023 ein komplettes Ökosystem für die virtuelle Live-Produktion. Ein 4 mal 2,5 Meter großes Alfalite-Display wird erweitert durch den HDR-kompatiblen Mehrzweck-Signalprozessor FA-9600, ein EZ-Track-Kameratracking-System, einen Class-X-3D-Grafikgenerator und XR-Technologie.

Über For-A schloss der LED-Hersteller gerade erst seine ersten Geschäfte in Nordamerika ab: Der Integrator Strata AVL installierte 336 Modularpix Pro P3-Panels sowie 140 Modularpix Pro P2-Schränke in zwei verschiedenen Kirchen. „Ich habe viele LED-Fabriken in verschiedenen Ländern besucht und bin mit einer gewissen Skepsis in die Fabrik von Alfalite in Spanien gegangen“, sagt Alfred Burgess von Strata AVL. Überzeugt habe ihn bei Alfalite aber die Qualität der Displays, die ORIM-Technologie und die komplette Eigenproduktion der Panels.